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24 декабря, источник: IrkutskMedia.ru

Без вести пропавшего 35-летнего жителя Ангарска нашли в Иркутске

Мужчина жив и здоров.

35-летнего жителя Ангарска, который 23 декабря уехал на такси в Иркутск и пропал без вести, нашли в областном центре сегодня вечером, 24 декабря. Алексей Пермяков жив и здоров. Подробности о том, где был мужчина, пока отсутствуют. Об этом ИА IrkutskMedia сообщила племянница Алексея.

Напомним, родственники разыскивали без вести пропавшего 35-летнего Алексея Пермякова из Ангарска. Со слов племянницы, мужчина ночью 23 декабря уехал на такси в Иркутск и затем не вернулся. Сейчас с ним все в порядке.

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