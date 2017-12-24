Без вести пропавшего 35-летнего жителя Ангарска нашли в Иркутске

35-летнего жителя Ангарска, который 23 декабря уехал на такси в Иркутск и пропал без вести, нашли в областном центре сегодня вечером, 24 декабря. Алексей Пермяков жив и здоров. Подробности о том, где был мужчина, пока отсутствуют. Об этом ИА IrkutskMedia сообщила племянница Алексея.