Воронежцы вызвали спасателей из-за застрявшей во льду утки

Сразу несколько воронежцев сообщили в «систему-112» о примерзшей утке в озере на улице Минской около 16:00 в воскресенье, 24 декабря. По словам очевидцев, лапы птицы застряли во льду.

Жительница Воронежа, сообщившая о ЧП первой, вскоре перезвонила в 112 и рассказала, что утка освободилась сама. Однако через 15 минут диспетчеры вновь получили сообщение о том, что птица примерзла. На место вызвали спасателей.