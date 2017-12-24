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24 декабря, источник: Комсомольская правда

В массовой аварии в Прикамье столкнулись автобус и пять автомобилей

В ДТП пострадали пять человек.

Вечером 23 декабря на трассе Полазна-Чусовой произошла массовая авария. По предварительной информации, автобус столкнулся с автомобилем МАЗ, тот врезался в машину «Лада Гранта». Она отлетела на иномарку «Шкода Фабиа», которая, в свою очередь, столкнулась с автомобилем ГАЗ. Он ударился о «Митцубиси».

В результате массовой аварии пострадали пять человек: водитель автобуса, пассажир, водитель «Митцубиси», водитель ГАЗа и водитель «Лада».

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются. Полиция просит жителей края быть внимательнее на дорогах в зимний период и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что 24 декабря пассажирский автобус марки «Мерседес» выполнял рейс «Великий Устюг -Чебоксары». В Сысольском районе республики Коми 36-летний водитель допустил опрокидывание автобуса в кювет. В аварии никто не погиб, но пострадало 12 человек, шестеро из которых с различными травмами доставлены в больницу.

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