В массовой аварии в Прикамье столкнулись автобус и пять автомобилей
В ДТП пострадали пять человек.
В ДТП пострадали пять человек.
Вечером 23 декабря на трассе
В результате массовой аварии пострадали пять человек: водитель автобуса, пассажир, водитель «Митцубиси», водитель ГАЗа и водитель «Лада».
По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются. Полиция просит жителей края быть внимательнее на дорогах в зимний период и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее мы писали о том, что 24 декабря пассажирский автобус марки «Мерседес» выполнял рейс «Великий Устюг -Чебоксары». В Сысольском районе республики Коми 36-летний водитель допустил опрокидывание автобуса в кювет. В аварии никто не погиб, но пострадало 12 человек, шестеро из которых с различными травмами доставлены в больницу.