В массовой аварии в Прикамье столкнулись автобус и пять автомобилей

Вечером 23 декабря на трассе Полазна-Чусовой произошла массовая авария. По предварительной информации, автобус столкнулся с автомобилем МАЗ, тот врезался в машину «Лада Гранта». Она отлетела на иномарку «Шкода Фабиа», которая, в свою очередь, столкнулась с автомобилем ГАЗ. Он ударился о «Митцубиси».

В результате массовой аварии пострадали пять человек: водитель автобуса, пассажир, водитель «Митцубиси», водитель ГАЗа и водитель «Лада».

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются. Полиция просит жителей края быть внимательнее на дорогах в зимний период и соблюдать правила дорожного движения.