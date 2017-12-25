Поезд из Северной Кореи сошел с рельсов в Приморье
В результате инцидента никто не пострадал, движение задержали на 30 минут.
В результате инцидента никто не пострадал, движение задержали на 30 минут.
Владивосток, 25 декабря, PrimaMedia.
Пассажирский поезд, следовавший из КНДР в Уссурийск, сошел с рельсов в Приморье в воскресенье, 24 декабря. В результате инцидента никто не пострадал, движение задержали на 30 минут, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА «ФедералПресс».
Происшествие произошло в 16.45 недалеко от станции Хасан.
«Колесная пара тепловоза сошла с рельсов недалеко от железнодорожной станции “Хасан” в Приморском крае. Пострадавших нет. Авария была ликвидирована силами железнодорожников», — сообщил ТАСС сотрудник Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.