Поезд из Северной Кореи сошел с рельсов в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 декабря, PrimaMedia.

Пассажирский поезд, следовавший из КНДР в Уссурийск, сошел с рельсов в Приморье в воскресенье, 24 декабря. В результате инцидента никто не пострадал, движение задержали на 30 минут, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА «ФедералПресс».

Происшествие произошло в 16.45 недалеко от станции Хасан.