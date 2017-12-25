В Приморье задержан серийный автоугонщик

На территории Артема был введен план «Перехват», наружные наряды полиции ориентированы на розыск автомобиля и задержание злоумышленника. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему.

Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы дорожно-патрульной службы обратили внимание на автомашину, похожую по приметам на похищенную. За рулем находился 23-летний житель Находки. Он не смог представить документы на транспортное средство.

Автомобиль поместили на стоянку временного задержания. Задержанный в отделе полиции дал признательные показания.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи и автоугоны. Из мест лишения свободы освободился в 2017 году.

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность жителя Находки еще к трем преступлениям: кражам транспортных средств и уничтожению идентификационного номера автомобиля.