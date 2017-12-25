В Приморье задержан серийный автоугонщик
В полицию Артема поступило сообщение местного жителя о том, что с придомовой территории на улице 2-я Рабочая неизвестные угнали его автомашину «Тойота Королла». Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.
В полицию Артема поступило сообщение местного жителя о том, что с придомовой территории на улице 2-я Рабочая неизвестные угнали его автомашину «Тойота Королла». Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.
На территории Артема был введен план «Перехват», наружные наряды полиции ориентированы на розыск автомобиля и задержание злоумышленника. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы
Автомобиль поместили на стоянку временного задержания. Задержанный в отделе полиции дал признательные показания.
В ходе расследования уголовного дела установлена причастность жителя Находки еще к трем преступлениям: кражам транспортных средств и уничтожению идентификационного номера автомобиля.
Против подозреваемого возбуждены уголовные дела. Устанавливается круг потерпевших, а также сумма ущерба, причиненного владельцам транспортных средств. Задержанный заключен под стражу.