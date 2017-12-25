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03:11 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье снизилось число незаконных рубок леса

Количество незаконных рубок уменьшилось с 354 до 340 случаев, а размер причинённого ущерба снизился в 1,4 раза.

Количество незаконных рубок леса в Приморье продолжает устойчиво снижаться на протяжении последних лет. По данным краевого департамента лесного хозяйства, в 2017 году, по сравнению с 2014 годом, объем незаконных рубок снизился в 1,5 раза — с 22,9 тысяч кубометров древесины до 15,1 кубометров.

Количество незаконных рубок уменьшилось с 354 до 340 случаев, а размер причинённого ущерба снизился в 1,4 раза. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«В этом году в следственные органы направлены 284 материала о незаконных рубках, возбуждено 202 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 32 лица, совместно с сотрудниками полиции задержано 34 единицы спецтехники», — сообщил и.о. директора департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко.

Общая площадь лесов в Приморском крае на сегодня составляет 13 270,4 тысяч га. Площадь покрытых лесной растительностью земель на территории региона — 12 907 тысяч га. Площадь земель лесного фонда составляет 11 955,3 тысяч га. Земли лесного фонда Приморского края территориально поделены на 11 лесничеств, на которых преобладает хвойно-широколиственный тип леса.

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