В Приморье снизилось число незаконных рубок леса

Количество незаконных рубок леса в Приморье продолжает устойчиво снижаться на протяжении последних лет. По данным краевого департамента лесного хозяйства, в 2017 году, по сравнению с 2014 годом, объем незаконных рубок снизился в 1,5 раза — с 22,9 тысяч кубометров древесины до 15,1 кубометров.

Количество незаконных рубок уменьшилось с 354 до 340 случаев, а размер причинённого ущерба снизился в 1,4 раза. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«В этом году в следственные органы направлены 284 материала о незаконных рубках, возбуждено 202 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 32 лица, совместно с сотрудниками полиции задержано 34 единицы спецтехники», — сообщил и.о. директора департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко.