Пожарные потушили горящее судно во Владивостоке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 декабря, PrimaMedia.

Пожар вспыхнул на рыболовном судне «Мастер», стоящем у причальной стенки № 5 на острове Русском во Владивостоке. Пожарным удалось справиться с огнем, никто не пострадал, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Прибыв на место происшествия спустя 5 минут, огнеборцы обнаружили, что пожар произошел в носовой рубке судна. Экипаж самостоятельно покинул судно. Площадь пожара составила 5 кв. метров, горел потолок.