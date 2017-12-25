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03:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пожарные потушили горящее судно во Владивостоке

Рыболовный катер вспыхнул у причальной стенки № 5 на острове Русском.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 декабря, PrimaMedia.

Пожар вспыхнул на рыболовном судне «Мастер», стоящем у причальной стенки № 5 на острове Русском во Владивостоке. Пожарным удалось справиться с огнем, никто не пострадал, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Прибыв на место происшествия спустя 5 минут, огнеборцы обнаружили, что пожар произошел в носовой рубке судна. Экипаж самостоятельно покинул судно. Площадь пожара составила 5 кв. метров, горел потолок.

В 17.07 пожар был локализован, а в 18.17 полностью ликвидирован. При тушении было задействовано 27 человек и 8 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

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