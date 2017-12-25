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03:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Иномарка сгорела ночью в Комсомольске-на-Амуре

В ночь на понедельник, 25 декабря, в Комсомольске-на-Амуре сгорела «Камри».

Инцидент произошел примерно в три часа утра на проспекте Октябрьском. Машина стояла между домов 36/3 и 36/4. Огонь быстро охватил всю иномарку. Прибывшие на место пожарные быстро ее потушили.

Информации о пострадавших нет. Причина пожара пока не выяснена, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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