Иномарка сгорела ночью в Комсомольске-на-Амуре
В ночь на понедельник, 25 декабря, в
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В ночь на понедельник, 25 декабря, в
Инцидент произошел примерно в три часа утра на проспекте Октябрьском. Машина стояла между домов 36/3 и 36/4. Огонь быстро охватил всю иномарку. Прибывшие на место пожарные быстро ее потушили.
Информации о пострадавших нет. Причина пожара пока не выяснена, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.