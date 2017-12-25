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03:41 (мск), источник: Восток Медиа

Бесправный лихач прокатился на крыше по Владивостоку

Этим утром на проспекте 100-летия произошла жёсткая авария.

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Предпраздничная неделя во Владивостоке началась с серьёзной аварии. Мужчина, уже начавший отмечать Новый год, стал виновником ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Понедельник в приморской столице успел отметиться жёстким дорожно-транспортным происшествием. На проспекте 100-летия Владивостока, недалеко от стадиона «Строитель», столкнулись кроссовер Honda HR-V и Toyota Ist. Как сообщают очевидцы происшествия, виновником происшествия стал водитель «Хонды». Он мчался по дороге на огромной скорости и потерял управление. Кроссовер вылетел на встречную полосу, при этом перевернулся на крышу. Он пропахал вверх колёсами около десяти метров, HR-V врезался в «Ист».

В результате аварии никто не пострадал. По предварительной информации, у виновника ДТП не было автомобильных прав, как и вообще каких-либо документов. Судя по всему, мужчина был пьян. Впрочем, этот факт ещё предстоит выяснить в ходе медицинской экспертизы.

Стоит отметить, что за последние сутки во Владивостоке произошло уже несколько нелепых «скоростных» аварий. Самая громкая из них закончилась обрушением пешеходного перехода. В районе остановки «Некрасовская» в лестницу виадука на большой скорости въехала Subaru Impreza. В результате ДТП бетонные конструкции оказались существенно повреждены. Нескольких пострадавших увезли с места происшествия в больницу. В администрации Владивостока заверили, что восстановлением лестницы займутся в ближайшее время, а пока горожанам рекомендовали переходить дорогу под путепроводом.

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