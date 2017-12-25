Бесправный лихач прокатился на крыше по Владивостоку
Этим утром на проспекте 100-летия произошла жёсткая авария.
Этим утром на проспекте 100-летия произошла жёсткая авария.
Предпраздничная неделя во Владивостоке началась с серьёзной аварии. Мужчина, уже начавший отмечать Новый год, стал виновником ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Понедельник в приморской столице успел отметиться жёстким
Стоит отметить, что за последние сутки во Владивостоке произошло уже несколько нелепых «скоростных» аварий. Самая громкая из них закончилась обрушением пешеходного перехода. В районе остановки «Некрасовская» в лестницу виадука на большой скорости въехала Subaru Impreza. В результате ДТП бетонные конструкции оказались существенно повреждены. Нескольких пострадавших увезли с места происшествия в больницу. В администрации Владивостока заверили, что восстановлением лестницы займутся в ближайшее время, а пока горожанам рекомендовали переходить дорогу под путепроводом.