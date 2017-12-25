Во Владивостоке пожилой дебошир украл сыр и прокатил охранника на капоте

В приморской столице произошла необычная история, достойная кадров голливудского фильма. На камеру мобильного телефона случайного очевидца попал мужчина, едущий на капоте. Судя по просьбам о помощи, молодой человек явно не являлся каскадёром, а скорее стал заложником ситуации. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», экстремальная поездка началась от супермаркета на Гоголя, а закончилась в районе Инструментального завода. Причины у столь отчаянных действий водителя оказались весьма неожиданные.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LH2jmTsX1UQ?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По свидетельствам очевидцев, история берёт начало на Красного Знамени, 57 в супермаркете «Реми». Покупатели уверяют, что главным героем действия стал пожилой мужчина, которого поймали на краже. По словам наблюдателей, пенсионер не стал оплачивать покупку банки кофе и сыра. Застигнутый врасплох пожилой человек решил скрыться. Согласно показаниям окружающих, дебошир оказал активное сопротивление, после чего выбежал на парковку и сел за руль универсала. При этом владельца Subaru Outback ничуть не смутили сотрудники ЧOПа, так старательно преграждающие ему путь. Одного из них мужчина буквально взял на таран. Но охранник, похоже, решил не уступать в этой схватке и зацепившись за капот, продолжил свою преследование.

Пенсионер, ворующий кофе, и сотрудник магазина, рискующий жизнью ради продуктов — именно такая картина представилась обывателям. Пользователи социальных сетей с интересом обсуждают увиденное: Ну это вообще дурдом! Блин, за кусочек сыра прицепиться к капоту машины полуголодного старика и изображать Джеки Чана, это капец! Лучше бы ловили тех, кто миллиарды воруют, чтобы наши старики не голодали — пишет жительница краевой столицы. Однако не все разделяют её точку зрения. «Граждане, это капец какой-то. Имея такую машину, красть сыр. Конец света уже здесь», «Деду Оскар. Готов оплатить ему сыр» — отшучиваются другие комментаторы.