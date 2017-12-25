На границе Ростовской области задержали контрабандную партию грецких орехов

По информации ведомства, 21 декабря гражданин России принял от подельников с территории Украины партию орехов на сумму более 200 тысяч рублей.

Уточняется, что задержать злоумышленника помог представитель добровольной дружины, который и обнаружил подозрительную активность вблизи границы. Только за 2017 год с их помощью выявлено и задержано более 250 нарушителей административно-правовых режимов на государственной границе.