В Ростове-на-Дону во время урагана рухнули новогодние украшения
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Накануне, 24 декабря, в донской столице было объявлено штормовое предупреждение. Сила шквалистого ветра в этот день доходила до 28 метров в секунду, были снег с сильным дождем. В итоге, не обошлось без происшествия. О нем поведал своим подписчикам Сергей Рулев.
Он выложил на канале Youtube видео, сделанное на Театральной площади. Видимо, ветром там повалило гирлянды, установленные к празднику: пострадали две из четырех. Они оказались сваленными на бок вместе с яркими огоньками.
— Похоже, плохо были укреплены, — сделал вывод ростовчанин.
Однако горожане не сомневаются, что к Новому 2018 году гирлянды окажутся на своих местах и будут снова радовать ростовчан и гостей города.