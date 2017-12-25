Неисправный грузовой состав вызвал задержку в движении поездов в Сочи

Остановка произошла в 10:10, она спровоцировала задержки нескольких составов от 30 минут до полутора часов. В том числе отстал пассажирский поезд дальнего следования Москва — Адлер, электропоезд «Ласточка» сообщения Краснодар — Роза Хутор и четыре поезда пригородного сообщения.