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15:43 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде в ходе рейдов сняли с рейсов несколько маршруток

По итогам рейдов на прошлой неделе рейтинг самых небезопасных для пассажиров микроавтобусов возглавили маршрутные такси № 15с и № 59з.

Источник: РИАЦ

— В отношении водителей и владельцев этих транспортных средств было составлено 78% протоколов от общего количества оформленных инспекторами документов. В связи с грубыми нарушениями технического регламента несколько машин, курсировавших под № 59з и № 15с, были сняты с рейсов, — сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Среди наиболее частых нарушений встречаются такие, как отсутствие либо неисправность тахографа, установленные несоответствующие сезону шины, разный рисунок протектора шин на колесах одной оси, трещины на лобовом стекле, несанкционированные переустановка пассажирских сидений в салоне и установка автоматического привода дверей и газобаллонного оборудования. Наибольшую опасность среди выявляемых дефектов представляют нарушения в работе тормозной системы и неисправность рулевого управления.

Всего же с начала 2017 года инспекторы ГИБДД и УГАДН составили порядка 680 протоколов по факту выявления неисправных микроавтобусов.

Как отметили в пресс-службе мэрии, на городских магистралях Волгограда должен остаться только безопасный, технически исправный, комфортабельный и вместительный общественный транспорт. Он в рамках реализации комплексной транспортной схемы в этом году заменил на основных улицах хаотично работавшие микроавтобусы и обеспечил волгоградцев тем уровнем пассажирского обслуживания, которого они достойны, позволив обновить и расширить автобусный парк.

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