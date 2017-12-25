В Волгограде в ходе рейдов сняли с рейсов несколько маршруток

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— В отношении водителей и владельцев этих транспортных средств было составлено 78% протоколов от общего количества оформленных инспекторами документов. В связи с грубыми нарушениями технического регламента несколько машин, курсировавших под № 59з и № 15с, были сняты с рейсов, — сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Среди наиболее частых нарушений встречаются такие, как отсутствие либо неисправность тахографа, установленные несоответствующие сезону шины, разный рисунок протектора шин на колесах одной оси, трещины на лобовом стекле, несанкционированные переустановка пассажирских сидений в салоне и установка автоматического привода дверей и газобаллонного оборудования. Наибольшую опасность среди выявляемых дефектов представляют нарушения в работе тормозной системы и неисправность рулевого управления.

Всего же с начала 2017 года инспекторы ГИБДД и УГАДН составили порядка 680 протоколов по факту выявления неисправных микроавтобусов.