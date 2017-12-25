В Волгограде в ходе рейдов сняли с рейсов несколько маршруток
По итогам рейдов на прошлой неделе рейтинг самых небезопасных для пассажиров микроавтобусов возглавили маршрутные такси № 15с и № 59з.
По итогам рейдов на прошлой неделе рейтинг самых небезопасных для пассажиров микроавтобусов возглавили маршрутные такси № 15с и № 59з.
— В отношении водителей и владельцев этих транспортных средств было составлено 78% протоколов от общего количества оформленных инспекторами документов. В связи с грубыми нарушениями технического регламента несколько машин, курсировавших под № 59з и № 15с, были сняты с рейсов, — сообщили в
Среди наиболее частых нарушений встречаются такие, как отсутствие либо неисправность тахографа, установленные несоответствующие сезону шины, разный рисунок протектора шин на колесах одной оси, трещины на лобовом стекле, несанкционированные переустановка пассажирских сидений в салоне и установка автоматического привода дверей и газобаллонного оборудования. Наибольшую опасность среди выявляемых дефектов представляют нарушения в работе тормозной системы и неисправность рулевого управления.
Как отметили в