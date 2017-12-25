Несколько десятков человек устроили перестрелку в Апраксином дворе

Источник: Комсомольская правда

И снова в Петербурге слышны выстрелы. Да ни где-нибудь на пустыре, а практически в центре города — в торговых рядах на Апраксином дворе. Средь бела дня там началась перестрелка, в которой, по словам очевидцев, было несколько десятков участников.

Что именно не поделили между собой горячие гости из соседних стран, пока не ясно. По некоторым данным, всему виной арендный вопрос. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, ОМОН и бригады «скорой помощи».

Пока известно о троих пострадавших от пуль, которым потребовалась медицинская помощь. Сейчас по факту перестрелки проводится проверка. Полицейские все еще работают на месте происшествия, опрашивают возможных свидетелей.