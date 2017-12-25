Несколько десятков человек устроили перестрелку в Апраксином дворе
Предварительно, трое ранены.
Предварительно, трое ранены.
И снова в Петербурге слышны выстрелы. Да ни
Что именно не поделили между собой горячие гости из соседних стран, пока не ясно. По некоторым данным, всему виной арендный вопрос. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, ОМОН и бригады «скорой помощи».
Пока известно о троих пострадавших от пуль, которым потребовалась медицинская помощь. Сейчас по факту перестрелки проводится проверка. Полицейские все еще работают на месте происшествия, опрашивают возможных свидетелей.
Напомним, ранее «КП» рассказывала о стрельбе на автозаправках, во дворах жилых домов и в квартирах. Но перестрелки на рынке, в которой участвовали полсотни человек, еще не было.