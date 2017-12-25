Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Аксенов о причине отказа западных наблюдателей приезжать в Крым
Названы самые необычные секс-травмы
Водитель въехавшего в людей автобуса в Москве «перепутал педали»
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
"Много скорой помощи, МЧС": очевидец наезда автобуса на людей
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
На "Первом" анонсировали воссоединение Джигарханяна и Виталины
В проекте Крымского моста найдена ошибка
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
СМИ сообщают о резком ухудшении состояния Олега Табакова
Молодая мама Ковальчук надела смелый наряд - СМИ
Маркл и Миддлтон в забавных шляпах пришли на праздник (фото)
Поклонники Эминема обсуждают фото его 22-летней дочери
«Татарина нашла»: Роза Сябитова о новом замужестве
Королева выложила фото в шубе на обнаженное тело
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
15:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Несколько десятков человек устроили перестрелку в Апраксином дворе

Предварительно, трое ранены.

Источник: Комсомольская правда

И снова в Петербурге слышны выстрелы. Да ни где-нибудь на пустыре, а практически в центре города — в торговых рядах на Апраксином дворе. Средь бела дня там началась перестрелка, в которой, по словам очевидцев, было несколько десятков участников.

Что именно не поделили между собой горячие гости из соседних стран, пока не ясно. По некоторым данным, всему виной арендный вопрос. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, ОМОН и бригады «скорой помощи».

Пока известно о троих пострадавших от пуль, которым потребовалась медицинская помощь. Сейчас по факту перестрелки проводится проверка. Полицейские все еще работают на месте происшествия, опрашивают возможных свидетелей.

Напомним, ранее «КП» рассказывала о стрельбе на автозаправках, во дворах жилых домов и в квартирах. Но перестрелки на рынке, в которой участвовали полсотни человек, еще не было.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Опрос «КП»: Выбираем главную красавицу
Медики: Раковые клетки способны превращаться в древние организмы
В Москве автобус въехал в подземный переход
Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области
Киев заявил о готовности передать ДНР и ЛНР 306 военнопленных
ЦБ призвал не хранить как сувениры банкноты 200 и 2000 рублей
Росконтроль провел экспертизу малосольной форели
Трамп заявил о победе в войне за Рождество
Директор РАМТ рассказала о своем самом страшном проступке
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Брагин выбрал новых героев Баффало. Без Кравцова, со Свечниковым Главный тренер "молодёжки" объявил состав на чемпионат мира
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят» Бард, ранее подавший в суд на «Первый канал» и назвавший ведущего шоу «Пусть говорят» хамом, требует компенсации в миллион евро
Недвижимость
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Звезды, которые стали мамами в 2017 году Анна Курникова, Ирина Шейк, Пелагея и другие новоиспеченные мамы – в нашей подборке
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь