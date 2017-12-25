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15:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Седан столкнулся с бензовозом под Новосибирском

По предварительным данным, в аварии погибла женщина.

Обстоятельства страшной дорожной аварии устанавливают полицейские. Сегодня, 25 декабря там столкнулся седан и бензовоз. ДТП случилось перед тоннелем в Кольцове. По словам очевидцев, в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», погибла женщина, которая была за рулем легковой иномарки.

— Судя по фотографии с места аварии, Тойота на встречной полосе движения залетела под фуру правой, водительской стороной. Читатели предположили, что женщина пошла на обгон и не успела завершить манёвр. В районе аварии образовалась гигантская пробка во все направления. На месте работают спасатели и инспекторы ГИБДД, — сообщили очевидцы в соцсетях.

На месте аварии работают врачи, полицейские и пожарные. По данным сервиса «Яндекс пробки», к этому моменту скорость транспортного потока в месте ДТП уже составляет 20 километров в час.

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