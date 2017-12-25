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16:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Лесоперерабатывающее предприятие горит в Усть-Куте Иркутской области

Сейчас на месте работают пожарные Усть-Кутского гарнизона, а также пожарные машины Транссибирской лесной компании.

Источник: IrkutskMedia.ru

Лесоперерабатывающее предприятие горит в районе «Мостоотряда» в Усть-Куте Приангарья. Как отмечает издание «Наш Север», пламя моментально охватило производственные помещения предприятия. Сейчас в тушении задействованы все силы и средства Усть-Кутского гарнизона и пожарные машины, расположенной рядом Транссибирской лесной компании. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

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