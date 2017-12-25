На перекрестке пр. Ленина и ул. Полевой затруднено движение из-за ДТП с трамваем и автомобилем

По предположению очевидца, до столкновения водитель Toyota ехал по пр. Ленина по направлению «в город», а трамвай следовал по ул. Полевой вверх. Когда первый вагон частично повернул влево на пр. Ленина, он столкнулся левой передней частью с левой передней частью автомобиля, поворачивавшего вправо — на ул. Полевую.