В Новосибирске избиратель получил условный срок за нападение на депутата

Источник: РИА Новости

«Заельцовским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению Евгения Бизина в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей УК РФ “применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти”… Суд окончательно приговорил Бизина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении.

По данным Следственного управления СК РФ по региону, с 2011 года 55-летний житель Новосибирска неоднократно обращался в приемную депутата Законодательного собрания области Андрея Жирнова (КПРФ), который в рамках своих полномочий реагировал на его обращения, однако тот остался недоволен. В итоге, 27 июня 2013 года Бизин в здании областного парламента подошел к депутату и ударил его по голове.

Кроме того, по данным СК, мужчина жаловался на действия сотрудников районного суда в Заельцовский межрайонный следственный отдел, но после вынесения следователем постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, 4 июля 2013 года, пришел в рабочий кабинет следователя и также ударил его рукой по лицу.