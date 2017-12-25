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15:59 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске избиратель получил условный срок за нападение на депутата

НОВОСИБИРСК, 25 дек — РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил к 2 годам лишения свободы условно мужчину, который ударил по голове депутата регионального Заксобрания и следователя СК, сообщает в понедельник прокуратура региона.

Источник: РИА Новости

«Заельцовским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению Евгения Бизина в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей УК РФ “применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти”… Суд окончательно приговорил Бизина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении.

По данным Следственного управления СК РФ по региону, с 2011 года 55-летний житель Новосибирска неоднократно обращался в приемную депутата Законодательного собрания области Андрея Жирнова (КПРФ), который в рамках своих полномочий реагировал на его обращения, однако тот остался недоволен. В итоге, 27 июня 2013 года Бизин в здании областного парламента подошел к депутату и ударил его по голове.

Кроме того, по данным СК, мужчина жаловался на действия сотрудников районного суда в Заельцовский межрайонный следственный отдел, но после вынесения следователем постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, 4 июля 2013 года, пришел в рабочий кабинет следователя и также ударил его рукой по лицу.

Приговор пока не вступил в силу.

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