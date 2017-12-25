В Кыштыме полицейские поймали пьяного подростка за рулем «Нивы»
На чужом автомобиле местный юноша катался по городу без прав.
На чужом автомобиле местный юноша катался по городу без прав.
Это уже не первый случай, когда дорожные полицейские Кыштыма останавливают 17-летнего ученика вечерней школы за управлением автомобилем без прав, да еще в состоянии алкогольного опьянения. В июне этого года пьяному подростку уже выписывали штраф в размере 30 тыс. рублей.
— На нарушителя не подействовало предыдущее наказание, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД полиции Кыштыма. — Кстати, он еще не выплатил тот, летний штраф. И вот новое нарушение.
Сейчас парня за повторную езду в нетрезвом виде ждет уголовная ответственность. Автомобиль у кыштымца изъяли и определили на специальную стоянку в качестве вещдока по уголовному делу. Теперь злостный нарушитель может получить реальный срок.