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15:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кыштыме полицейские поймали пьяного подростка за рулем «Нивы»

На чужом автомобиле местный юноша катался по городу без прав.

Это уже не первый случай, когда дорожные полицейские Кыштыма останавливают 17-летнего ученика вечерней школы за управлением автомобилем без прав, да еще в состоянии алкогольного опьянения. В июне этого года пьяному подростку уже выписывали штраф в размере 30 тыс. рублей.

— На нарушителя не подействовало предыдущее наказание, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД полиции Кыштыма. — Кстати, он еще не выплатил тот, летний штраф. И вот новое нарушение.

Сейчас парня за повторную езду в нетрезвом виде ждет уголовная ответственность. Автомобиль у кыштымца изъяли и определили на специальную стоянку в качестве вещдока по уголовному делу. Теперь злостный нарушитель может получить реальный срок.

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