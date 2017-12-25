В Кыштыме полицейские поймали пьяного подростка за рулем «Нивы»

Это уже не первый случай, когда дорожные полицейские Кыштыма останавливают 17-летнего ученика вечерней школы за управлением автомобилем без прав, да еще в состоянии алкогольного опьянения. В июне этого года пьяному подростку уже выписывали штраф в размере 30 тыс. рублей.

— На нарушителя не подействовало предыдущее наказание, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД полиции Кыштыма. — Кстати, он еще не выплатил тот, летний штраф. И вот новое нарушение.