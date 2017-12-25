Крупное ДТП под Воронежем: Опель врезался в фуру, пострадали четыре человека

По данным областной автоинспекции, ДТП случилось вечером в воскресенье, 24 декабря, в Россошанском районе, а именно на 233 километре автомагистрали Воронеж — Луганск. Здесь, около 17.10 дорогу не поделили автомобиль Opel Corsa и грузовик Isuzu. В ГИБДД уточнили, что столкновение допустил водитель иномарки, 31-летний россошанец — его легковушка на полной скорости врезалась в фуру, летевшую навстречу.

К несчастью, серьезные травмы получили сразу четыре человека, все они находились в момент столкновения в иномарке. Ранен сам водитель и трое его пассажиров: мужчины 58 и 59 лет, и женщина 30 лет. Всем четверым понадобилась срочная помощь медиков, которые госпитализировали их в Россошанскую больницу.