На Среднем Урале пропала 15-летняя девушка
На Среднем Урале вторые сутки разыскивают 15-летнюю Кристину Дубровину.
На Среднем Урале вторые сутки разыскивают 15-летнюю Кристину Дубровину.
Девушка ушла из дома в селе Черемыш Пышминского района 23 декабря и пропала, сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт Екатеринбург».
Приметы пропавшей: рост 168 см, телосложение плотное, волосы русые до плеч, глаза карие. На щеке есть пигментное пятно.
Кристина была одета в черную стеганую куртку с нашивкой «Адидас», черную шапку со стразами, черный объемный снуд,
Всех, кому