На Среднем Урале пропала 15-летняя девушка

Девушка ушла из дома в селе Черемыш Пышминского района 23 декабря и пропала, сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт Екатеринбург».

Приметы пропавшей: рост 168 см, телосложение плотное, волосы русые до плеч, глаза карие. На щеке есть пигментное пятно.

Кристина была одета в черную стеганую куртку с нашивкой «Адидас», черную шапку со стразами, черный объемный снуд, темно-синие джинсы, серые летние кроссовки с розовыми шнурками и розовой подошвой.