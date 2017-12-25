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16:19 (мск), источник: ЕАН

На Среднем Урале пропала 15-летняя девушка

На Среднем Урале вторые сутки разыскивают 15-летнюю Кристину Дубровину.

Девушка ушла из дома в селе Черемыш Пышминского района 23 декабря и пропала, сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт Екатеринбург».

Приметы пропавшей: рост 168 см, телосложение плотное, волосы русые до плеч, глаза карие. На щеке есть пигментное пятно.

Кристина была одета в черную стеганую куртку с нашивкой «Адидас», черную шапку со стразами, черный объемный снуд, темно-синие джинсы, серые летние кроссовки с розовыми шнурками и розовой подошвой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кристины Дубровиной, просят позвонить по телефону: 8−800−700−54−52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска 8−963−440−51−05 (Светлана).

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