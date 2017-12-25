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16:17 (мск), источник: Apiural.ru

В Екатеринбурге задержаны убийцы молодой женщины

Охранник предприятия вечером 22 декабря обнаружил двух женщин с ножевыми ранениями.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Полицией Екатеринбурга по горячим следам раскрыто особо тяжкое преступление. Об этом АПИ сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

22 декабря около 19.00 в полицию обратился охранник предприятия, расположенного на улице Завокзальной. Мужчина сообщил, что рядом с охраняемой им территорией обнаружил двух женщин с ножевыми ранениями. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Одна из потерпевших скончалась до прибытия врачей.

Сотрудниками уголовного розыска городского УМВД совместно с коллегами из отдела полиции № 11 был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии и лиц, причастных к ней.

Оставшаяся в живых женщина находилась в шоковом состоянии и с трудом поясняла, что произошло. Однако в результате своевременных и профессиональных действий сыщиков уже к полуночи подозреваемые были установлены, а квартира, в которой они находились, блокирована силами полиции. Оперативники при поддержке сотрудников патрульно-постовой службы задержали троих ранее судимых мужчин.

Задержанные под давлением улик признали свою вину. В ходе опроса была восстановлена картина произошедшего. Со слов опрошенных выяснилось, что накануне один из подозреваемых 31-летний В. отдыхал со своей девушкой в кафе на улице Сулимова. Там он познакомился с двумя молодыми людьми 23-летним И. и 25-летним Р. Вероятно из-за того, что все трое были ранее судимы, новые знакомые быстро нашли общий язык и стали выпивать за одним столиком. Еще через некоторое время к компании присоединились потерпевшие — девушки 1986 и 1985 годов рождения, также отдыхавшие в кафе. Около 5 утра вся компания отправилась на улицу Стрелочников на съемную квартиру к Р., где продолжили распивать спиртное. На следующий день Р. осознал, что ему нечем платить за аренду квартиры, так как все деньги он потратил в ходе застолья. Тогда, по имеющейся информации, И. предложил отнять золотые изделия у девушек, которые все еще находились с ними. При этом злоумышленники решили своих жертв в живых не оставлять. Вечером под предлогом продолжения отдыха в сауне подозреваемые вывезли девушек на такси в малолюдное место на улице Завокзальной. Там они нанесли жертвам несколько ножевых ранений, похитили украшения, а также сотовые телефоны. Бросив потерпевших, нападавшие скрылись с места преступления и через некоторое время вновь встретились в квартире. Реализовать похищенное они уже не успели, так как были задержаны полицией.

При осмотре у одного из молодых людей был изъят нож, у другого обнаружили золотые изделия, принадлежавшие девушкам. В квартире также был найден телефон одной из потерпевших.

Полицейскими были установлены личности подозреваемых. Двое из них проживают в Сысерти, третий — в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Все трое ранее судимы. В настоящее время подозреваемые арестованы и будут ожидать решения суда под стражей.

© Служба новостей «АПИ».

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