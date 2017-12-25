В Екатеринбурге задержаны убийцы молодой женщины
Охранник предприятия вечером 22 декабря обнаружил двух женщин с ножевыми ранениями.
Охранник предприятия вечером 22 декабря обнаружил двух женщин с ножевыми ранениями.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Полицией Екатеринбурга по горячим следам раскрыто особо тяжкое преступление. Об этом АПИ сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
22 декабря около 19.00 в полицию обратился охранник предприятия, расположенного на улице Завокзальной. Мужчина сообщил, что рядом с охраняемой им территорией обнаружил двух женщин с ножевыми ранениями. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Одна из потерпевших скончалась до прибытия врачей.
Сотрудниками уголовного розыска городского УМВД совместно с коллегами из отдела полиции № 11 был организован комплекс
Оставшаяся в живых женщина находилась в шоковом состоянии и с трудом поясняла, что произошло. Однако в результате своевременных и профессиональных действий сыщиков уже к полуночи подозреваемые были установлены, а квартира, в которой они находились, блокирована силами полиции. Оперативники при поддержке сотрудников
Задержанные под давлением улик признали свою вину. В ходе опроса была восстановлена картина произошедшего. Со слов опрошенных выяснилось, что накануне один из подозреваемых 31-летний В. отдыхал со своей девушкой в кафе на улице Сулимова. Там он познакомился с двумя молодыми людьми 23-летним И. и 25-летним Р. Вероятно
При осмотре у одного из молодых людей был изъят нож, у другого обнаружили золотые изделия, принадлежавшие девушкам. В квартире также был найден телефон одной из потерпевших.
Полицейскими были установлены личности подозреваемых. Двое из них проживают в Сысерти, третий — в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Все трое ранее судимы. В настоящее время подозреваемые арестованы и будут ожидать решения суда под стражей.
© Служба новостей «АПИ».