В Екатеринбурге задержаны убийцы молодой женщины

Задержанные под давлением улик признали свою вину. В ходе опроса была восстановлена картина произошедшего. Со слов опрошенных выяснилось, что накануне один из подозреваемых 31-летний В. отдыхал со своей девушкой в кафе на улице Сулимова. Там он познакомился с двумя молодыми людьми 23-летним И. и 25-летним Р. Вероятно из-за того, что все трое были ранее судимы, новые знакомые быстро нашли общий язык и стали выпивать за одним столиком. Еще через некоторое время к компании присоединились потерпевшие — девушки 1986 и 1985 годов рождения, также отдыхавшие в кафе. Около 5 утра вся компания отправилась на улицу Стрелочников на съемную квартиру к Р., где продолжили распивать спиртное. На следующий день Р. осознал, что ему нечем платить за аренду квартиры, так как все деньги он потратил в ходе застолья. Тогда, по имеющейся информации, И. предложил отнять золотые изделия у девушек, которые все еще находились с ними. При этом злоумышленники решили своих жертв в живых не оставлять. Вечером под предлогом продолжения отдыха в сауне подозреваемые вывезли девушек на такси в малолюдное место на улице Завокзальной. Там они нанесли жертвам несколько ножевых ранений, похитили украшения, а также сотовые телефоны. Бросив потерпевших, нападавшие скрылись с места преступления и через некоторое время вновь встретились в квартире. Реализовать похищенное они уже не успели, так как были задержаны полицией.