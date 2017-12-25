В Уфе строитель упал в шахту лифта
Мужчине удалось выжить.
Мужчине удалось выжить.
В Орджоникидзевском районе Уфы плотник упал в шахту лифта с строящемся доме.
В Гострудинспекции установили, что во время работ по внутренней отделке дома плотник заглянул в шахту, ожидая лифт. По
Несчастный случай признали связанным с производством.
— «Причинам несчастного случая стали неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест — на рабочих местах не было установлено освещение», — сообщили в Гострудинспекции.
В итоге виновных лиц оштрафовали на общую сумму в 235 тысяч рублей.