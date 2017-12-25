В Уфе строитель упал в шахту лифта

В Орджоникидзевском районе Уфы плотник упал в шахту лифта с строящемся доме.

В Гострудинспекции установили, что во время работ по внутренней отделке дома плотник заглянул в шахту, ожидая лифт. По какой-то причине он не удержался на месте и упал вниз. Мужчина получил серьезные травмы — переломы и ушибы.

Несчастный случай признали связанным с производством.

— «Причинам несчастного случая стали неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест — на рабочих местах не было установлено освещение», — сообщили в Гострудинспекции.