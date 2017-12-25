Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пентагон пытается сгладить слова о надвигающейся войне в Европе
Как появляется новогоднее настроение
Мэр Москвы дал поручение после наезда автобуса на людей
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Очевидцы наезда автобуса на людей в Москве рассказали подробности
Белые пятна на карте: как в России умирали городаВ России за последние три десятилетия оказались заброшены сотни небольших городов. Люди потеряли работу и покинули дома
На "Первом" анонсировали воссоединение Джигарханяна и Виталины
В проекте Крымского моста найдена ошибка
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
СМИ сообщают о резком ухудшении состояния Олега Табакова
Молодая мама Ковальчук надела смелый наряд - СМИ
Маркл и Миддлтон в забавных шляпах пришли на праздник (фото)
Поклонники Эминема обсуждают фото его 22-летней дочери
«Татарина нашла»: Роза Сябитова о новом замужестве
Королева выложила фото в шубе на обнаженное тело
Порошенко поздравил весь народ Украины с победой над «Газпромом»
Украинский военный попросил статус беженца в РФ
Фоторепортажи
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
16:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе строитель упал в шахту лифта

Мужчине удалось выжить.

В Орджоникидзевском районе Уфы плотник упал в шахту лифта с строящемся доме.

В Гострудинспекции установили, что во время работ по внутренней отделке дома плотник заглянул в шахту, ожидая лифт. По какой-то причине он не удержался на месте и упал вниз. Мужчина получил серьезные травмы — переломы и ушибы.

Несчастный случай признали связанным с производством.

— «Причинам несчастного случая стали неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест — на рабочих местах не было установлено освещение», — сообщили в Гострудинспекции.

В итоге виновных лиц оштрафовали на общую сумму в 235 тысяч рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Томске двое экстемалов разбились об лед, спрыгнув с моста на тарзанке
На Новый год в Крым приедет до 100 тысяч туристов
В Москве автобус въехал в подземный переход
Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области
Киев заявил о готовности передать ДНР и ЛНР 306 военнопленных
ЦБ призвал не хранить как сувениры банкноты 200 и 2000 рублей
Росконтроль провел экспертизу малосольной форели
Трамп заявил о победе в войне за Рождество
Директор РАМТ рассказала о своем самом страшном проступке
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Брагин выбрал новых героев Баффало. Без Кравцова, со Свечниковым Главный тренер "молодёжки" объявил состав на чемпионат мира
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят» Бард, ранее подавший в суд на «Первый канал» и назвавший ведущего шоу «Пусть говорят» хамом, требует компенсации в миллион евро
Недвижимость
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Леди
5 образов для тех, кто собирается много есть во время праздников Если большую часть года ты придерживалась диеты и расслаблялась только во время праздников, то наши образы должны прийтись тебе по душе
Дети
Звезды, которые стали мамами в 2017 году Анна Курникова, Ирина Шейк, Пелагея и другие новоиспеченные мамы – в нашей подборке
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь