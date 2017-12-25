В Узбекистане осудили группировку наркодельцов

Источник: Sputnik

В группировку входили 6 жителей Ургутского района, которые наладили канал по доставке наркотиков из соседнего государства.

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«Оперативники СНБ получили сведения о том, что под руководством 33-летнего Элбека Тураева на территории района действует организованная преступная группировка. Она наладила преступную связь с жителем приграничного села в Таджикистане по имени Мардонбой, у которого приобретались крупные партии опия. Затем наркотики контрабандным путем через трудно контролируемые участки госграницы завозились в Узбекистан», — рассказал представитель судебной инстанции.

В результате проведенных специальных операций главарь ОПГ Э. Тураев и его подельники Э. Хамроев, А. Хушвактов, О. Пайзиев, А. Муминов и Л. Ибрагимов были задержаны. В ходе обыска домов членов группировки были изъяты крупные партии опия, электронные весы, две автомашины, на которых осуществлялась транспортировка наркотиков, более 50 миллионов сумов, полученных преступным путем, 2 незарегистрированных охотничьих ружья.

Как заявил представитель суда, Э. Тураев и его подельники в ходе слушаний полностью признали свою вину и детально рассказали о своей преступной деятельности, а также об организации контрабандного канала поставок наркотиков из Таджикистана, через который они сумели переправить более 20 килограммов опия.