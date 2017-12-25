Спасатели опубликовали видео пожара на складе шин в Воронеже

В Сети появилось видео тушения пожара на складе шин в Воронеже на видео. Ролик опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по региону на своем канале YouTube. По состоянию на 17:12 понедельника, 25 декабря, спасатели продолжают бороться с огнем. По одной из версий, причиной пожара могло стать пренебрежение мерами пожарной безопасности при сварочных работах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Nh4u5ThD_rA?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.





Как отметила пресс-служба ГУ МЧС по региону, «внутри склада горят покрышки, мототехника, а также разлившееся моторное масло из бочек. Это создает крайне высокую температуру и требует значительного расхода огнетушащих средств. Кроме того, работу пожарных осложняет сильный боковой ветер». Огонь тушат с земли, пожарных автолестниц и коленчатого подъемника. К месту происшествия направили пожарный поезд со станции «Отрожка», от которого протянули две магистральные линии. Чтобы исключить угрозу взрыва, спасатели эвакуировали 40 газовых и кислородных баллонов из соседнего дома.

На месте работают семь звеньев газодымозащитной службы, на тушение пожара подано 10 стволов. Специалисты регуправления Роспотребнадзора установили, что концентрация вредных веществ в воздухе у ближайших жилых домов не превышена.