Пожар на юго-западе Петербурга выгнал соседей на улицу

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на улицу Лени Голикова, 108 вызвали в 16.47. На место выехали три расчёта. К этому времени пламя уже вырывалось из окон первого этажа. Из соседних квартир и с верхних этажей эвакуировали 15 оказавшихся дома соседей. Силами дюжины спасателей с огнём справились уже к 17.09.