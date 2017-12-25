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25 декабря, источник: Фонтанка

Пожар на юго-западе Петербурга выгнал соседей на улицу

Квартирный пожар тушили в Кировском районе Петербурга 25 декабря. Пока спасатели заканчивали работу, соседи погорельцев ждали на улице.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на улицу Лени Голикова, 108 вызвали в 16.47. На место выехали три расчёта. К этому времени пламя уже вырывалось из окон первого этажа. Из соседних квартир и с верхних этажей эвакуировали 15 оказавшихся дома соседей. Силами дюжины спасателей с огнём справились уже к 17.09.

Комната площадью 10 квадратных метров сгорела полностью. Информации о пострадавших не поступало.

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