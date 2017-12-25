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25 декабря, источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Список погибших и пострадавших в результате аварии на «Славянском бульваре»

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
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В больницах города сейчас находятся девять человек, пострадавших в дорожной аварии на Кутузовском проспекте. Еще двое отказались от госпитализации. Четыре человека погибли на месте.

Около 15:00 автобус подмосковной компании совершил наезд на пешеходов в подземном переходе возле станции метро «Славянский бульвар».

Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы города. Движение в обе стороны Кутузовского проспекта затруднено. Водителей просят объезжать этот участок по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице и Мичуринскому проспекту.

Список погибших и пострадавших в результате аварии на Кутузовском проспекте

Погибшие:

— Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет;.

— неизвестная, 45 лет;.

— неизвестный;.

— неизвестный, 18 лет.

Пострадавшие:

— Бабич Людмила Викторовна, 54 года. ГБУЗ «ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);.

— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет. ГБУЗ «ДГКБ № 9 имени Г. Н. Сперанского ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);.

—Дороган Морин Витальевич, 45 лет. Отказ от госпитализации (состояние удовлетворительное);.

— Дронова Алена Александровна, 27 лет. ГБУЗ «НИИ СП имени Н. В. Склифосовского ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);.

— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год. ГБУЗ «НИИ СП имени Н. В. Склифосовского ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);.

— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет. Отказ от госпитализации (состояние удовлетворительное);.

— Лысенко Нина Викторовна, 46 лет. ГБУЗ «ГКБ имени С. П. Боткина ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);.

— Титова Наталья Николаевна, 34 года. ГБУЗ «ГКБ имени С. П. Боткина ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);.

—Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет. ГБУЗ «ГКБ имени С. П. Боткина ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);.

— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет. ГБУЗ «ГКБ имени Юдина ДЗМ» Ф. (ГКБ № 7) (состояние средней степени тяжести);.

— Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет. ГБУЗ «НИИ СП имени Н. В. Склифосовского ДЗМ» (состояние средней степени тяжести).

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25 декабря© Ньюстюб
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