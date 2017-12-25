Список погибших и пострадавших в результате аварии на «Славянском бульваре»
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
В больницах города сейчас находятся девять человек, пострадавших в дорожной аварии на Кутузовском проспекте. Еще двое отказались от госпитализации. Четыре человека погибли на месте.
Около 15:00 автобус подмосковной компании совершил наезд на пешеходов в подземном переходе возле станции метро «Славянский бульвар».
Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы города. Движение в обе стороны Кутузовского проспекта затруднено. Водителей просят объезжать этот участок по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице и Мичуринскому проспекту.
Список погибших и пострадавших в результате аварии на Кутузовском проспекте
Погибшие:
— Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет;.
— неизвестная, 45 лет;.
— неизвестный;.
— неизвестный, 18 лет.
Пострадавшие:
— Бабич Людмила Викторовна, 54 года. ГБУЗ «ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);.
— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет. ГБУЗ «ДГКБ № 9 имени Г. Н. Сперанского ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);.
—Дороган Морин Витальевич, 45 лет. Отказ от госпитализации (состояние удовлетворительное);.
— Дронова Алена Александровна, 27 лет. ГБУЗ «НИИ СП имени Н. В. Склифосовского ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);.
— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год. ГБУЗ «НИИ СП имени Н. В. Склифосовского ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);.
— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет. Отказ от госпитализации (состояние удовлетворительное);.
— Лысенко Нина Викторовна, 46 лет. ГБУЗ «ГКБ имени С. П. Боткина ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);.
— Титова Наталья Николаевна, 34 года. ГБУЗ «ГКБ имени С. П. Боткина ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);.
—Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет. ГБУЗ «ГКБ имени С. П. Боткина ДЗМ» (состояние средней степени тяжести);.
— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет. ГБУЗ «ГКБ имени Юдина ДЗМ» Ф. (ГКБ № 7) (состояние средней степени тяжести);.
— Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет. ГБУЗ «НИИ СП имени Н. В. Склифосовского ДЗМ» (состояние средней степени тяжести).