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25 декабря, источник: Новый Калининград

На Моспроспекте столкнулись тягач и «Ауди», движение частично перекрыто

От удара легковое авто с литовскими номерами развернуло поперек дороги.

На Московском проспекте в областном центре собирается большая пробка из-за аварии. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщил очевидец.

Напротив Дома Советов столкнулись тягач «ДАФ» и «Ауди» с литовскими номерами. От удара легковое авто развернуло поперек дороги. «Троллейбус сейчас пытался объехать, ему пришлось снимать “рога”, оставили только одну полосу движения на выезд из города, будет большая пробка», — сообщил очевидец.

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