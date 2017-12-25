На Моспроспекте столкнулись тягач и «Ауди», движение частично перекрыто

На Московском проспекте в областном центре собирается большая пробка из-за аварии. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщил очевидец.

Напротив Дома Советов столкнулись тягач «ДАФ» и «Ауди» с литовскими номерами. От удара легковое авто развернуло поперек дороги. «Троллейбус сейчас пытался объехать, ему пришлось снимать “рога”, оставили только одну полосу движения на выезд из города, будет большая пробка», — сообщил очевидец.