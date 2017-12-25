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25 декабря, источник: ГТРК Башкортостан

В СКР прокомментировали информацию о родившей в уфимской школе учительнице

В региональном управления СУ СКР по РБ прокомментировали информацию о родившей в школе учительнице.

Как сообщили «Вестям» в пресс-службе ведомства, по данному факту проводится проверка, назначены экспертизы для установления причин смерти ребенка, а также его жизнеспособности на момент родов.

Напомним, ранее «Вести» опубликовали информацию о шокирующем случае в одном из учебных заведений Калининского района города.

Сегодня, 25 декабря, утром учительница родила прямо в школе. Сейчас женщина находится в одной из уфимских больниц. С уроков с сильным кровотечением ее доставили в реанимацию.

Предварительно известно, что женщина находилась на позднем сроке беременности. Прибывшим медикам о причинах своего недомогания она не рассказала. Уже в медучреждении после обследования были начаты поиски новорожденного. Его нашли мертвым в сумке, которая была при женщине при госпитализации.

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