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25 декабря, источник: Sputnik.by

Ребенок застрял рукой в радиаторе отопления в Минском районе

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Спасатели Минского района оказали помощь ребенку, рука которого застряла в радиаторе отопления, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном управлении МЧС.

Источник: Sputnik.by

Инцидент в агрогородке Щомыслица произошел накануне утром, информация о ЧП в одном из домов поселка поступила спасателям в 11:10.

«Работники МЧС освободили зажатую в радиаторе отопления руку мальчика», — сказали в управлении.

Там также сообщили, что ребенок в результате происшествия не пострадал и в медицинской помощи после освобождения не нуждался.

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