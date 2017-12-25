Ребенок застрял рукой в радиаторе отопления в Минском районе

Инцидент в агрогородке Щомыслица произошел накануне утром, информация о ЧП в одном из домов поселка поступила спасателям в 11:10.

Там также сообщили, что ребенок в результате происшествия не пострадал и в медицинской помощи после освобождения не нуждался.