Водитель автобуса мог не задействовать тормоза в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Водитель автобуса, который въехал в пешеходный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве, предположительно, не задействовал тормозные системы. Об этом говорится в сообщении группы ГАЗ, который является производителем автобуса.

«Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования, — говорится в сообщении компании. — При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился».