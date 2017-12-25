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25 декабря, источник: ТАСС

Водитель автобуса мог не задействовать тормоза в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Причину аварии определят после технической экспертизы состояния автобуса.

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14
фотографий
14
фотографий
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Открыта горячая линия Департамента здравоохранения в связи с аварией на «Славянском бульваре»

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Водитель автобуса, который въехал в пешеходный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве, предположительно, не задействовал тормозные системы. Об этом говорится в сообщении группы ГАЗ, который является производителем автобуса.

«Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования, — говорится в сообщении компании. — При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился».

Причина аварии будет определена после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз.

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