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01:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Маршрутизаторы «Воентелекома» привели к гендиректору

Александр Давыдов задержан по подозрению в причастности к особо крупному мошенничеству.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в Москве был задержан гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов. Он подозревается в хищении около полумиллиарда рублей в ходе реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью. На работе у господина Давыдова были проведены обыски. Ранее фигурантами этого уголовного дела стали первый замгендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий, бывший советник гендиректора Дмитрий Семилетов и гендиректор фирмы-подрядчика ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина.

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Обыски в служебном кабинете, а затем и в автомобиле генерального директора АО «Воентелеком» Александра Давыдова с участием понятых сотрудники Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР и оперативники ФСБ провели в понедельник утром. После этого господину Давыдову предъявили постановление о задержании на 48 часов в качестве подозреваемого и отвезли его в здание ГВСУ на допрос. Все эти мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного еще в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры (ГВП).

Александр Давыдов возглавил «Воентелеком» в феврале 2013 года, а до этого четыре года руководил АО «НИИ “Масштаб”». При нем «Воентелеком» вошел в топ-20 крупнейших IT-компаний России, реализовав свыше десятка инвестиционных проектов в области НИОКР и разработав более 20 образцов современного оборудования в интересах Минобороны, Минпромторга, Минюста, ФСБ и ФСО России.

Как говорится в материалах расследования, топ-менеджеры АО «Воентелеком», заключая с Минобороны контракты на поставки оборудования, среди которого были маршрутизаторы (роутеры), а также на осуществление авторского надзора за спутниковой связью, использовали различные схемы, чтобы существенно завышать стоимость продукции, а также получать двойную плату за оказание услуг.

Например, за один маршрутизатор Минобороны платило по 1 млн руб., в то время как его рыночная стоимость, по подсчетам следствия, не превышала 350 тыс. руб. При этом, стоит отметить, поставщиком программного обеспечения выступало подконтрольное фигурантам ООО «Эмзиор», а интеллектуальным собственником этих разработок являлась фирма «Эмзиор технолоджи», которую возглавляет родная сестра главы «Воентелекома» Ольга Давыдова. По предварительным подсчетам военных следователей, только по двум контрактам руководство «Воентелекома» таким образом похитило более 460 млн руб.

По данным источников «Ъ», ГВСУ намерено сегодня ходатайствовать перед Хамовническим райсудом об аресте Александра Давыдова.
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Как ранее сообщал «Ъ», в начале декабря нынешнего года в рамках этого уголовного дела военное следствие сначала задержало, а затем в Хамовническом суде добилось ареста до февраля следующего года первого заместителя гендиректора «Воентелекома» Олега Савицкого, бывшего советника Александра Давыдова Дмитрия Семилетова и гендиректора ООО «ЭрСиАй» Татьяны Ильиной.

После допроса в ГВСУ в статусе свидетеля остался лишь финдиректор АО Евгений Жилков. Отметим, что в суде защита утверждала, что о причинении ущерба Минобороны говорить пока рано, поскольку исполнение одного из фигурирующих в деле контрактов не завершено.

Остается напомнить, что предшественник Александра Давыдова на посту руководителя «Воентелекома» Николай Тамодин в 2015 году был приговорен Савеловским райсудом Москвы к шести годам лишения свободы за хищение средств, выделенных на реализацию оборонных госконтрактов. Причиненный им ущерб оценивается в 714 млн руб.

Юрий Сенаторов

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