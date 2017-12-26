Годовщину масштабной аварии Нелькан отметил без тепла и света

— От вибрации на дизель-генераторе немного раскрутился воздушный фильтр, который подсасывал воздух и поэтому не выдержал нагрузку. Мы быстро разобрались с проблемой и сейчас все работает. Свет есть, — сказал корреспонденту агентства глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев. — Вообще запасные части для новых дизелей, что пришли в поселок в прошлом году, у нас имеются, поэтому в дальнейшем перебоев с электричеством быть не должно. Особенно «повезло» детям северного поселка — они начали занятия в холодной школе. По словам Ивлиева, причиной холода стал человеческий фактор. — Температура в радиаторах просела по вине кочегара. Сейчас проводится по этому факту проверка, и, возможно, мы будем расставаться с этим специалистом, — пояснил глава. — Ведь подобных случаев быть в дальнейшем у нас не должно, тем более, что у нас мороз под минус 50.