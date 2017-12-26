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03:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Хитрую схему воровства разработал приморец

Менеджер в Уссурийске украл почти полмиллиона, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с января по июнь 2017 года злоумышленник, являясь менеджером одного из строительных магазинов в городе Уссурийске, совершил 51 эпизод хищения денежных средств на общую сумму 409 988 рублей.

Мошенник вносил в программу предприятия заведомо ложные сведения о возврате покупателями товара.

Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранту могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Михаил Грач.

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