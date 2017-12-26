Хитрую схему воровства разработал приморец
Менеджер в Уссурийске украл почти полмиллиона, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.
Менеджер в Уссурийске украл почти полмиллиона, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.
В ходе предварительного следствия установлено, что в период с января по июнь 2017 года злоумышленник, являясь менеджером одного из строительных магазинов в городе Уссурийске, совершил 51 эпизод хищения денежных средств на общую сумму 409 988 рублей.
Мошенник вносил в программу предприятия заведомо ложные сведения о возврате покупателями товара.
Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранту могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Михаил Грач.