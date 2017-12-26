Подозреваемого в телефонном терроризме задержали в Хабаровском крае

Мужчину подозревают в телефонном терроризме, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

В дежурную часть отдела полиции № 2 позвонили из магазина. По словам работника, он поймал мужчину, который сообщил о взрывном устройстве, заложенном в торговой точке. При осмотре места происшествия правоохранители не обнаружили ничего опасного.