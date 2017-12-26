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03:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Подозреваемого в телефонном терроризме задержали в Хабаровском крае

В городе Юности полицейские задержали жителя одного из сел Комсомольского района.

Мужчину подозревают в телефонном терроризме, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

В дежурную часть отдела полиции № 2 позвонили из магазина. По словам работника, он поймал мужчину, который сообщил о взрывном устройстве, заложенном в торговой точке. При осмотре места происшествия правоохранители не обнаружили ничего опасного.

Сейчас по этому факту ведется проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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