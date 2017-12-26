Грузовые вагоны сошли с рельсов в Забайкалье

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Забайкальском крае, в результате задержан пассажирский поезд Пекин — Москва, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

«В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Бада — Жипхеген Читинского региона Забайкальской железной дороги задержан пассажирский поезд дальнего следования № 19 Пекин — Москва, а также отменены два пригородных пассажирских поезда № 6106 Петровский Завод — Хилок, № 6107 Хилок — Петровский Завод», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 4:47 вторника (22:47 мск среды) на перегоне Бада — Жипхеген произошел сход 16 вагонов грузового поезда.

«Пострадавших нет, угрозы экологии нет», — подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что нарушен габарит соседнего пути, движение поездов по перегону временно приостановлено.