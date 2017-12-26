Грузовые вагоны сошли с рельсов в Забайкалье
Задержан поезд Пекин — Москва.
Задержан поезд Пекин — Москва.
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Забайкальском крае, в результате задержан пассажирский поезд Пекин — Москва, сообщает
«В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Бада — Жипхеген Читинского региона Забайкальской железной дороги задержан пассажирский поезд дальнего следования № 19 Пекин — Москва, а также отменены два пригородных пассажирских поезда № 6106 Петровский Завод — Хилок, № 6107 Хилок — Петровский Завод», — говорится в сообщении.
По данным
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«К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Хилок, Чита,