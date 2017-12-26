Ночью в Приморье загорелась малолитражка
В краевом управлении МЧС выдвинули свою версию произошедшего.
В краевом управлении МЧС выдвинули свою версию произошедшего.
В Приморском крае произошёл очередной автомобильный пожар, сообщает РИА «Восток-Медиа». В Артёме вспыхнула припаркованная возле дома легковушка.
Минувшей ночью в Приморье сгорел легковой автомобиль. Инцидент произошёл в Артёме, недалеко от дома по адресу Кирова, 76. В половине двенадцатого ночи там вспыхнул припаркованный Nissan March. Пламя появилось в двигателе легковушки и быстро перекинулось в салон.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что на прошлой неделе в пригороде Находки загорелась припаркованная легковушка. По информации очевидцев, незадолго до пожара вокруг неё крутился подозрительный школьник. В тот же день в Надеждинском районе прямо на трассе загорелась фура. Всё произошло недалеко от поворота на посёлок