Ночью в Приморье загорелась малолитражка

В Приморском крае произошёл очередной автомобильный пожар, сообщает РИА «Восток-Медиа». В Артёме вспыхнула припаркованная возле дома легковушка.

Минувшей ночью в Приморье сгорел легковой автомобиль. Инцидент произошёл в Артёме, недалеко от дома по адресу Кирова, 76. В половине двенадцатого ночи там вспыхнул припаркованный Nissan March. Пламя появилось в двигателе легковушки и быстро перекинулось в салон.

Пожарные прибыли на место происшествия уже через шесть минут. Полностью потушить огонь им удалось уже в полночь. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе приморского управления МЧС, площадь возгорания составила три квадратных метра. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания. Так это или нет, специалисты выяснят после экспертизы.