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05:44 (мск), источник: Восток Медиа

Ночью в Приморье загорелась малолитражка

В краевом управлении МЧС выдвинули свою версию произошедшего.

В Приморском крае произошёл очередной автомобильный пожар, сообщает РИА «Восток-Медиа». В Артёме вспыхнула припаркованная возле дома легковушка.

Минувшей ночью в Приморье сгорел легковой автомобиль. Инцидент произошёл в Артёме, недалеко от дома по адресу Кирова, 76. В половине двенадцатого ночи там вспыхнул припаркованный Nissan March. Пламя появилось в двигателе легковушки и быстро перекинулось в салон.

Пожарные прибыли на место происшествия уже через шесть минут. Полностью потушить огонь им удалось уже в полночь. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе приморского управления МЧС, площадь возгорания составила три квадратных метра. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания. Так это или нет, специалисты выяснят после экспертизы.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что на прошлой неделе в пригороде Находки загорелась припаркованная легковушка. По информации очевидцев, незадолго до пожара вокруг неё крутился подозрительный школьник. В тот же день в Надеждинском районе прямо на трассе загорелась фура. Всё произошло недалеко от поворота на посёлок Соловей-Ключ. Как сообщают очевидцы, пламя вспыхнуло в прицепе машины — судя по всему, там перевозили что-то огнеопасное.

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