Водитель внедорожника открыл стрельбу по бездомным собакам в центре Хабаровска

Источник: Губерния онлайн

В понедельник, 25 декабря, хабаровчанин обстрелял дворняг в Гупровском городке. В итоге одна собака погибла, а еще одна оказалась ранена. По словам очевидцев, мужчина вел стрельбу из пистолета, сидя в припаркованном у дома внедорожнике. Когда свидетели вызвали полицию, горожанин скрылся, сообщает портал «Губерния».

Благодаря группе в WhatsApp об инциденте уже через несколько минут узнали хабаровские любители животных. Зоозащитница Ирина Соколова, которая побывала на месте событий и поговорила с очевидцами, рассказала, что раненый пес спасся бегством, а погибшего забрала на экспертизу полиция.

«Мужчина начал стрелять по дворняжкам около 16:00. Через час на месте уже были представители зоозащитных организаций и полицейские. Волею случая я знаю стрелявшего, знаю, где он живет, у меня даже его паспортные данные есть. Всю информацию о нем я передала полицейским», — рассказала Ирина.

По словам собеседницы, правоохранители почему-то не стали задерживать мужчину, который стрелял в центре краевой столицы.

«Несмотря на то, что все сведения о мужчине были у полицейских на руках, доставлять его в полицию не стали, а после Нового года он вообще уедет из страны отдыхать. А ведь он мог ранить прохожего, зацепить ребенка, выбить окна в домах, да мало ли что еще? Экипаж просто забрал убитого пса, чтобы определить, из травматического пистолета он был застрелен или из боевого. Почему мужчина открыл стрельбу по безобидным собакам, непонятно, ведь самый крупный из них был не больше кошки. Местные их хорошо знали, подкармливали», — добавила Ирина.

Старший специалист группы по связям с общественностью городского управления МВД Кирилл Блинов сообщил, что сейчас убийством пса занимаются участковые.

«О стрельбе в седьмой отдел полиции сообщили свидетели, автомобиль и водитель уже установлены. Вчера были опрошены очевидцы происшествия, сейчас инцидентом занимаются участковые уполномоченные. Также устанавливается тип оружия и правомерность действий стрелявшего, труп животного отправлен на экспертизу», — рассказал Кирилл Блинов.