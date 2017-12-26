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17:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области задержали таксиста-контрабандиста

32-летний житель города Михайловки, работающий таксистом, задержан полицейскими за контрабанду сильнодействующих веществ.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, накануне сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Михайловскому району и ГУ МВД России по региону задержали 32-летнего таксиста из Михайловки. В автомобиле у мужчины было найдено 200 таблеток и ампула с анаболическими стероидами. Еще 100 таблеток сильнодействующих препаратов было найдено в жилище мужчины.

Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что работает таксистом, а в свободное от работы время посещает тренажерный зал. Стероиды мужчина приобретал для себя, заказывая товар через интернет-магазин.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Мужчине грозит до семи лет колонии.

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