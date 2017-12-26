В Волгоградской области задержали таксиста-контрабандиста
32-летний житель города Михайловки, работающий таксистом, задержан полицейскими за контрабанду сильнодействующих веществ.
32-летний житель города Михайловки, работающий таксистом, задержан полицейскими за контрабанду сильнодействующих веществ.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что работает таксистом, а в свободное от работы время посещает тренажерный зал. Стероиды мужчина приобретал для себя, заказывая товар через
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Мужчине грозит до семи лет колонии.