В Волгоградской области задержали таксиста-контрабандиста

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, накануне сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Михайловскому району и ГУ МВД России по региону задержали 32-летнего таксиста из Михайловки. В автомобиле у мужчины было найдено 200 таблеток и ампула с анаболическими стероидами. Еще 100 таблеток сильнодействующих препаратов было найдено в жилище мужчины.