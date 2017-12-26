В Краснодаре будут судить адвоката за вымогательство у доверителя 3 млн рублей

Следственные органы краевого СКР проводили проверку в отношении жителя Армавира по факту возможного совершения им преступлений. В этой связи мужчина заключил соглашение со знакомым адвокатом об оказании ему юридической помощи. Адвокат, введя своего доверителя в заблуждение, сообщил, что при условии передачи ему 3 миллионов рублей он избавит мужчину от привлечения к уголовной ответственности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Деньги якобы предназначались для должностных лиц правоохранительных органов.
Мужчина согласился, однако о поступившем предложении сообщил в УФСБ России по краю. Встретившись с адвокатом, заявитель передал ему требуемую сумму денег. Распорядиться ими обвиняемый не смог, так как его дальнейшие действия были пресечены.
Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.