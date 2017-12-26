Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Тут все задом наперед»: американцев поразил легендарный ГАЗ-66
Названы самые необычные секс-травмы
Пенсионный фонд обнаружил 19 млн «лакомых молчунов»
Грузия заявила о ликвидации россиян во время спецоперации
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
Бензин, коммуналка, зарплаты. Что сделает нас беднее в 2018Что будет с ценами и тарифами в наступающем году, будут они расти или падать? И сможем ли мы надеяться на рост зарплат и финансовую помощь государства?
Вдова Дмитрия Хворостовского прервала молчание после смерти мужа
СМИ: Украине не нашли места в ЕС
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
«Постаревшая» по мнению фанатов Натали ответила на критику
Роза Сябитова выходит замуж в третий раз – СМИ
Опубликован рейтинг самых стильных женщин года
Фото дня: Робби Уильямс позирует полностью обнаженным
Абрамович пригласил Пересильд в свою ложу в Большом театре – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Цвет, названный главным в наступающем 2018 году
Фоторепортажи
10В Вене прошли акции протеста
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
17:47 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре будут судить адвоката за вымогательство у доверителя 3 млн рублей

Первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следственные органы краевого СКР проводили проверку в отношении жителя Армавира по факту возможного совершения им преступлений. В этой связи мужчина заключил соглашение со знакомым адвокатом об оказании ему юридической помощи. Адвокат, введя своего доверителя в заблуждение, сообщил, что при условии передачи ему 3 миллионов рублей он избавит мужчину от привлечения к уголовной ответственности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Деньги якобы предназначались для должностных лиц правоохранительных органов.

Мужчина согласился, однако о поступившем предложении сообщил в УФСБ России по краю. Встретившись с адвокатом, заявитель передал ему требуемую сумму денег. Распорядиться ими обвиняемый не смог, так как его дальнейшие действия были пресечены.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Краснодарская группировка ЗИП возглавила топ-20 самых влиятельных художников России
Умер композитор Владимир Шаинский
Инициативная группа выдвинула Путина кандидатом в президенты
Путин пообщался с детьми после Кремлевской елки
Механик рассказал, из-за чего могло случиться ДТП с автобусом
Назван лучший футболист России 2017 года
Путин повысил оклады судьям с нового года
Силуанов выступил против фиксации социальных расходов
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Мутко приостановил работу в РФС Вице-премьер объяснил решение приостановить деятельность в РФС желанием защитить свою честь в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS)
Авто
В США крутая блондинка чинит автомобили (реально чинит) Мэлори Вудс не просто инстаграм-модель, а самый настоящий автомеханик, которая вдобавок гоняет на маслкаре Ford Mustang GT и мотоцикле Suzuki GSXR600
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу В новогоднюю ночь центральные каналы традиционно покажут праздничные шоу, участие в которых примут главные звезды российского кино, телевидения и эстрады
Недвижимость
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
На рынке недвижимости стало больше зелени
Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ
Леди
Идеальный Новый год: женская версия Блогер и журналист Алина Фаркаш рассуждает о том, почему стоит поблагодарить судьбу за все, такие разные новогодние вечеринки.
Дети
Дочь Ани Лорак растет точной копией мамы Поклонников поразило сходство Ани и Софии.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь