В Краснодаре будут судить адвоката за вымогательство у доверителя 3 млн рублей

Следственные органы краевого СКР проводили проверку в отношении жителя Армавира по факту возможного совершения им преступлений. В этой связи мужчина заключил соглашение со знакомым адвокатом об оказании ему юридической помощи. Адвокат, введя своего доверителя в заблуждение, сообщил, что при условии передачи ему 3 миллионов рублей он избавит мужчину от привлечения к уголовной ответственности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Деньги якобы предназначались для должностных лиц правоохранительных органов.