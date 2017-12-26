В аварии под Гурьевском погибла молодая женщина

Авария произошла в 20.05 в понедельник на 7-м километре автодороги «Матросово-Краснополье». 34-летняя женщина, сидевшая за рулем авто марки «Шевроле» на прямом участке дороги неверно выбрала безопасный скоростной режим и не справилась с управлением.