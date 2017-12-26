В аварии под Гурьевском погибла молодая женщина
В Гурьевском районе в результате аварии погибла
В Гурьевском районе в результате аварии погибла
Авария произошла в 20.05 в понедельник на 7-м километре автодороги «Матросово-Краснополье». 34-летняя женщина, сидевшая за рулем авто марки «Шевроле» на прямом участке дороги неверно выбрала безопасный скоростной режим и не справилась с управлением.
Иномарка врезалась в придорожное дерево, расположенное на обочине в нарушение действующих нормативных требований. В результате ДТП водитель «Шевроле» скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.