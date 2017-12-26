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16:52 (мск), источник: Новый Калининград

В аварии под Гурьевском погибла молодая женщина

В Гурьевском районе в результате аварии погибла женщина-водитель. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в 20.05 в понедельник на 7-м километре автодороги «Матросово-Краснополье». 34-летняя женщина, сидевшая за рулем авто марки «Шевроле» на прямом участке дороги неверно выбрала безопасный скоростной режим и не справилась с управлением.

Иномарка врезалась в придорожное дерево, расположенное на обочине в нарушение действующих нормативных требований. В результате ДТП водитель «Шевроле» скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

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