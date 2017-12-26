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17:00 (мск), источник: Калининград.Ru

«Палёный алкоголь»: как в Калининграде тушили горящий склад со спиртным и оргтехникой

Рано утром во вторник, 26 декабря, в Калининграде произошёл серьёзный пожар.

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фотографий
19
фотографий
19
фотографий

На улице Камской загорелся склад, который использовали несколько компаний. Там хранилась алкогольная продукция, а также оборудование Сбербанка. Огонь охватил помещения площадью 1200 квадратных метров. На месте происшествия побывал фотокорреспондент Калининград.Ru.

В региональном управлении МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 4:35. Ему присвоили повышенный ранг опасности № 2. Спустя три часа ранг понизили до 1-БИС, а в 8:23 специалистам удалось ликвидировать открытое горение.

В 9:07 ранг пожара понизили до первого. В 11:30 сотрудники МЧС продолжали работы на объекте: осуществлялась разборка завалов и проливка. На месте происшествия трудились 48 человек и 13 единиц техники.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. В Сбербанке сообщили, что компания сейчас оценивает сумму ущерба. На складе находилось оборудование, мебель и оргтехника финансовой организации.

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