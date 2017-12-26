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16:54 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре задержаны подозреваемые в серии краж фар с дорогих иномарок

Похищенное имущество автоворы сбывали в специализированные торговые точки по реализации автозапчастей.

В декабре текущего года в полицию Краснодара поступило несколько сообщений о хищении автомобильных фар с дорогостоящих иномарок, припаркованных на улицах Ломоносова, Кубанской, Таманской и Кубанской Набережной. Были возбуждены уголовные дела.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в совершении краж. Задержанными оказались ранее судимый за грабеж 20-летний уроженец Карачаево-Черкесской республики и ранее судимый за кражу 32-летний гражданин Армении. В отделе полиции мужчины признались в преступлениях и написали явки с повинной. Известно, что злоумышленники орудовали в ночное время суток, а похищенное имущество сбывали в специализированные торговые точки по реализации автозапчастей.

Расследование уголовных дел продолжается, подозреваемые находятся под стражей, сообщает «Югополису» пресс-служба УМВД РФ по городу Краснодару.

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