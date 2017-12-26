В Краснодаре задержаны подозреваемые в серии краж фар с дорогих иномарок
Похищенное имущество автоворы сбывали в специализированные торговые точки по реализации автозапчастей.
Похищенное имущество автоворы сбывали в специализированные торговые точки по реализации автозапчастей.
В декабре текущего года в полицию Краснодара поступило несколько сообщений о хищении автомобильных фар с дорогостоящих иномарок, припаркованных на улицах Ломоносова, Кубанской, Таманской и Кубанской Набережной. Были возбуждены уголовные дела.
Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в совершении краж. Задержанными оказались ранее судимый за грабеж 20-летний уроженец
Расследование уголовных дел продолжается, подозреваемые находятся под стражей, сообщает «Югополису»