В Краснодаре задержаны подозреваемые в серии краж фар с дорогих иномарок

В декабре текущего года в полицию Краснодара поступило несколько сообщений о хищении автомобильных фар с дорогостоящих иномарок, припаркованных на улицах Ломоносова, Кубанской, Таманской и Кубанской Набережной. Были возбуждены уголовные дела.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в совершении краж. Задержанными оказались ранее судимый за грабеж 20-летний уроженец Карачаево-Черкесской республики и ранее судимый за кражу 32-летний гражданин Армении. В отделе полиции мужчины признались в преступлениях и написали явки с повинной. Известно, что злоумышленники орудовали в ночное время суток, а похищенное имущество сбывали в специализированные торговые точки по реализации автозапчастей.