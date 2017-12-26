В Сызрани суд признал анестезиолога виновным в смерти пациента

В Сызрани суд вынес приговор врачу анестезиологу-реаниматологу Александру Бородину, признав его виновным в причинении пациенту смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что 28 июня 2016 года Бородин, находясь в операционной, оказывал анестезиологическое пособие пациенту, в ходе которого, допустил дефекты оказания медицинской помощи, а также несвоевременно провел комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушенных жизненно важных функций организма пациента, возникших вследствие проведенной анестезии, из-за которых мужчина впоследствии скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии.