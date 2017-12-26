В Сызрани суд признал анестезиолога виновным в смерти пациента
За причинение пациенту смерти по неосторожности врач осужден на 1,5 года ограничения свободы.
За причинение пациенту смерти по неосторожности врач осужден на 1,5 года ограничения свободы.
В Сызрани суд вынес приговор врачу
Следствием и судом установлено, что 28 июня 2016 года Бородин, находясь в операционной, оказывал анестезиологическое пособие пациенту, в ходе которого, допустил дефекты оказания медицинской помощи, а также несвоевременно провел комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушенных жизненно важных функций организма пациента, возникших вследствие проведенной анестезии,
Городской суд Сызрани приговорил Бородина к ограничению свободы на 1,5 года, с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 1,5 года.