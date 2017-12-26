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16:58 (мск), источник: АиФ Самара

В Сызрани суд признал анестезиолога виновным в смерти пациента

За причинение пациенту смерти по неосторожности врач осужден на 1,5 года ограничения свободы.

В Сызрани суд вынес приговор врачу анестезиологу-реаниматологу Александру Бородину, признав его виновным в причинении пациенту смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что 28 июня 2016 года Бородин, находясь в операционной, оказывал анестезиологическое пособие пациенту, в ходе которого, допустил дефекты оказания медицинской помощи, а также несвоевременно провел комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушенных жизненно важных функций организма пациента, возникших вследствие проведенной анестезии, из-за которых мужчина впоследствии скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Городской суд Сызрани приговорил Бородина к ограничению свободы на 1,5 года, с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 1,5 года.

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