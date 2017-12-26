Подпольный цех по производству виски и коньяка нашли на Южном Урале

Работу цеха по производству контрафактного алкоголя пресекли в Кыштыме, сообщают в пресс-службе регионального УФСБ.

Подпольное производство организовали на территории частного подворья. При обыске сотрудники силовых ведомств изъяли около 2 тысяч бутылок водки, коньяка и виски с обозначениями известных отечественных и зарубежных производителей, а также множество этикеток и деньги на сумму более миллиона рублей.

«По переданным УФСБ оперативным материалам следственным отделом МО МВД России “Кыштымский” возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК России (“Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок”). Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ведомстве.