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17:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

Подпольный цех по производству виски и коньяка нашли на Южном Урале

Силовики изъяли более 2 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.

Работу цеха по производству контрафактного алкоголя пресекли в Кыштыме, сообщают в пресс-службе регионального УФСБ.

Подпольное производство организовали на территории частного подворья. При обыске сотрудники силовых ведомств изъяли около 2 тысяч бутылок водки, коньяка и виски с обозначениями известных отечественных и зарубежных производителей, а также множество этикеток и деньги на сумму более миллиона рублей.

«По переданным УФСБ оперативным материалам следственным отделом МО МВД России “Кыштымский” возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК России (“Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок”). Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в Челябинской области суд вынес приговор пенсионерке, которая разливала по бутылкам технический спирт и продавала его под видом алкогольного напитка.

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