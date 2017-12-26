Почетный консул Германии найден мертвым в Атырау

Источник: Zakon.kz

Знакомая покойного Айнагуль Темирташева рассказала, что он жил и работал в Атырау.

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«Это тяжелая утрата для всех, кто знал его как добрейшего, щедрого и очень чуткого человека. Мы не знаем телефоны его родных и близких. Просим всех, кто знает его братьев, сообщить им эту печальную весть», — обратилась женщина к жителям Атырау.

В Департаменте внутренних дел Атырауской области отметили, что тело покойного обнаружено в квартире, которую он арендовал.

«В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых станет известна причина смерти консула Германии. На теле признаков насильственной смерти не обнаружено», — сообщили в департаменте.

По предварительной информации, покойный страдал одним из хронических недугов.