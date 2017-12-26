Экс-мэр Красноперекопска осужден за взятку

По версии следствия, с декабря 2016-го по апрель 2017 года глава администрации получил от предпринимателя 430 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений.

Передавший Яцишину взятку бизнесмен владеет на полуострове торговой сетью для продажи продуктов питания, в которую входят девять торговых точек в Красноперекопске. И когда у бизнеса возникла необходимость продления договора аренды одного из занимаемых помещений, этот вопрос решался на уровне главы администрации города. Взятку Яцишин получил в Симферополе, когда, возвращаясь из московской командировки, решил по пути получить вознаграждение. В этот момент он был задержан правоохранителями.

Яцишину инкриминировали пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и часть 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приняв во внимание все доводы следствия и учтя признание Яцишиным своей вины, суд назначил экс-мэру наказание в виде лишения права занимать должности сроком на пять лет и штрафа три миллиона рублей.