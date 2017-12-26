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17:09 (мск), источник: "Российская газета"

Жителей Симферополя напугал громкий хлопок

Жители Симферополя и его пригородов около 16 часов по местному времени услышали сильный хлопок, похожий на взрыв, после которого на небе осталась белая полоса.

О громком хлопке тут же начали активно писать пользователи соцсетей, находящихся в разных частях города и даже в соседних поселках. Кто-то пишет, что перед этим видел в небе истребитель. Другие симферопольцы предположили, что военный самолет МИГ просто перешел над городом на сверхзвуковую скорость, и именно этим объясняется произошедший «звуковой удар».

В ГУ МЧС по Республике Крым «РГ» рассказали, что никаких сообщений о чрезвычайных ситуациях или разрушениях по каналам экстренных служб в последний час не поступало. И, скорее всего, действительно хлопок связан с прохождением звукового барьера военным истребителем.

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