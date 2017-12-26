Жителей Симферополя напугал громкий хлопок

О громком хлопке тут же начали активно писать пользователи соцсетей, находящихся в разных частях города и даже в соседних поселках. Кто-то пишет, что перед этим видел в небе истребитель. Другие симферопольцы предположили, что военный самолет МИГ просто перешел над городом на сверхзвуковую скорость, и именно этим объясняется произошедший «звуковой удар».