Жителей Симферополя напугал громкий хлопок
Жители Симферополя и его пригородов около 16 часов по местному времени услышали сильный хлопок, похожий на взрыв, после которого на небе осталась белая полоса.
Жители Симферополя и его пригородов около 16 часов по местному времени услышали сильный хлопок, похожий на взрыв, после которого на небе осталась белая полоса.
О громком хлопке тут же начали активно писать пользователи соцсетей, находящихся в разных частях города и даже в соседних поселках.
В ГУ МЧС по Республике Крым «РГ» рассказали, что никаких сообщений о чрезвычайных ситуациях или разрушениях по каналам экстренных служб в последний час не поступало. И, скорее всего, действительно хлопок связан с прохождением звукового барьера военным истребителем.