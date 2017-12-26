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17:11 (мск), источник: Клопс.ru

В Черняховске возбудили уголовное дело против владельца неисправной нелегальной маршрутки

Черняховский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Гусевского района, который занимался нелегальными пассажирскими перевозками. Об этом «Клопс» сообщила старший помощник руководителя следственного управления регионального СК Наталья Гацко.

Источник: Клопс.ru

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 ч.1 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По версии следствия, в июле он купил автомобиль марки Mercedes Sprinter, рассчитанный на восемь и более пассажиров. Не имея лицензии, владелец микроавтобуса перевозил людей и неоднократно привлекался к административной ответственности в связи с техническими неисправностями машины.

В очередной раз сотрудники ГИБДД остановили нелегальную маршрутку 13 октября. Её владелец вёз шесть пассажиров из Калининграда в Гусев. Ранее эксплуатация микроавтобуса была запрещена, услуга не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

22 сентября в ДТП под Гвардейском с участием нелегальной маршрутки и Merсedes погибли семь человек. Вскоре после смертельного ДТП нелегальные маршрутки начали возвращаться на линии.

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