В Черняховске возбудили уголовное дело против владельца неисправной нелегальной маршрутки

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 ч.1 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
По версии следствия, в июле он купил автомобиль марки Mercedes Sprinter, рассчитанный на восемь и более пассажиров. Не имея лицензии, владелец микроавтобуса перевозил людей и неоднократно привлекался к административной ответственности в связи с техническими неисправностями машины.
В очередной раз сотрудники ГИБДД остановили нелегальную маршрутку 13 октября. Её владелец вёз шесть пассажиров из Калининграда в Гусев. Ранее эксплуатация микроавтобуса была запрещена, услуга не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Сейчас проводится комплекс следственных действий, расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.
22 сентября в ДТП под Гвардейском с участием нелегальной маршрутки и Merсedes погибли семь человек. Вскоре после смертельного ДТП нелегальные маршрутки начали возвращаться на линии.